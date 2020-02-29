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В Курчатовском институте в 7 раз прошла «Научная суббота» для школьников

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Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» провел уже седьмую научную субботу для школьников из цикла научно-просветительских мероприятий. Десятки ребят собрались в Доме ученых, который носит имя второго директора института Анатолия Александрова. Ученые Курчатовского института в легкой и доступной форме рассказывают детям о законах природы.

Началось всё с экскурсии, где ребят познакомили с историей легендарного Дома ученых и научными направлениями Курчатовского института. Затем провели мастер-класс, где детям рассказали про возобновляемые источники энергии. А потом школьникам прочли лекцию, посвященную новым тенденциям в области природоподобных технологий и разработки «умных» материалов.

Научные субботы — это совместный проект Курчатовского института и департамента образования и науки города Москвы. Проходят научные субботы каждую неделю до 28 марта включительно. Для участия надо записаться на сайте «Субботы московского школьника» столичного департамента образования и науки в разделе «Научные субботы».

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