Роман Полански получил премию «Сезар»

Роман Полански получил французскую кинопремию «Сезар» как лучший режиссер за фильм «Офицер и шпион». Церемония награждения прошла вечером 28 февраля.

После того, как было объявлено имя победителя в категории «Лучшая режиссура», несколько актрис, в том числе Адель Энель, покинули зал в знак протеста.