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Новый мост через Енисей построят в Красноярском крае

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В Красноярском крае построят мост через реку Енисей. Новая переправа появится в поселке Высокогорский Енисейского района. Как сообщил министр транспорта региона Константин Димитров, в этом году работы по этому проекту будут носить преимущественно подготовительный характер.

Из краевого бюджета выделено 100 млн рублей. В целом сооружение оценивается более, чем в 8 млрд рублей. Большая часть этих средств будет выделена из федерального бюджета. Планируется, что строительство переправы завершится к 2023 году, передает ИА KrasnoyarskMedia.

Напомним, в Красноярске в этом году планируют построить три новые дороги и один пешеходный переход. Объекты возведут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На дорожное строительство направят 815,44 млн рублей. Средства выделят из федерального бюджета.

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