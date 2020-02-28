Младенца подкинули в перинатальный центр в Братске

В перинатальном центре Братска нашли младенца. Его принесла туда женщина. Девочка находилась в спортивной сумке. Неизвестную, оставившую новорожденную, засняли камеры видеонаблюдения. В больницу она пришла вместе с еще одним ребенком. Младенца отвезли в детскую городскую больницу. Жизни девочки ничего не угрожает.