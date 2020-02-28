В Кировской области расследуют дело матери, оставившей детей

Мать оставила умирать без еды и воды двух маленьких детей в закрытом доме. Они пробыли в холодном помещении три дня, температура в нём опускалась до 10 градусов. Инспектор ПДН в селе Быково Кировской области проверяла семью, которая числилась неблагополучной и состояла на учёте. Дверь в дом была плотно закрыта на замок. Но полицейские услышали слабый шум и детские тихие голоса в помещении. Зайдя внутрь, они обнаружили восьмимесячную малышку и её двухлетнего брата. Дети были совсем одни — они лежали голышом на холодном полу и были сильно истощены. В доме не было еды и воды, а печь не топили несколько дней. Сейчас они находятся в местной больнице, их жизни ничего не угрожает. Полицейские поймали Елену когда она шла за порцией горячительного в магазин. Сейчас она даёт показания следователям.