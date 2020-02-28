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Врача осудили за гибель подростка в Мурманской области

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В Мурманской области суд оставил без изменения приговор врачу-анестезиологу, которая допустила передозировку лидокаина у подростка. Несовершеннолетний скончался в результате сердечной недостаточности.

По данным следствия, у подростка 2002 года рождения был выставлен предварительный диагноз «спонтанный правосторонний пневмоторакс». При дренировании плевральной полости медик допустила передозировку лидокаина. Пациент скончался через несколько дней после обращения в больницу.

В декабре 2019 году суд признал врача виновной в причинении смерти по неосторожности. Ей назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 2,5 года. Также специалиста лишили права заниматься медицинской деятельностью на аналогичный срок, пишет ИА «Би-порт».

Подсудимая попыталась обжаловать решение районного суда. Мурманский областной суд, рассмотрев материалы, оставил приговор без изменения.

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