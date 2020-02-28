В Челябинске создали Группу «коммунального дозора» из бабушек

Группу «коммунального дозора» из бабушек создали в Челябинске. Таким образом решили направить в мирное русло активность пенсионерок, а также привлечь их к спорту. Бабушки патрулируют дворы одновременно занимаясь скандинавской ходьбой. Ежедневно 10 пенсионерок обходят две улицы и 25 домов. Среди частых нарушений они фиксируют надписи на зданиях.