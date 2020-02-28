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21–28 февраля в объективе «Известий»

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Масленица в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Масленичные гуляния в Москве
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Открытие Музея памяти жертв нацизма в Санкт-Петербурге
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Открытие Музея памяти жертв нацизма в Санкт-Петербурге
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Первый чемпионат Лиги боевого самбо в Сочи
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Первый чемпионат Лиги боевого самбо в Сочи
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Церемония возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в День защитника Отечества
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Владимир Путин во время церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в День защитника Отечества
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Тематический парк развлечений Остров мечты в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Новый тематический парк развлечений «Остров мечты», расположенный в Нагатинской пойме в Москве, который откроется для посетителей 29 февраля
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Бой Сергей Харитонов и Фернандо Родригес
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Сергей Харитонов и Фернандо Родригес во время поединка на вечере бокса
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Фотобиеннале
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Открытие выставок в рамках «Фотобиеннале-2020» в столичном Мультимедиа Арт Музее
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Концерт в Государственном Кремлевском дворце
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Концерт в Государственном Кремлевском Дворце, посвященный открытию перекрестного Года России и Киргизии
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Выставка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Открытие выставки «Русская сказка. От Васнецова до сих пор» в Новой Третьяковке
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Сильный ветер сорвал крышу с многоэтажного здания в Симферополе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Сотрудники экстренных служб ликвидируют последствия сильного ветра, который сорвал крышу с одной из пятиэтажек в Симферополе
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