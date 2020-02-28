Бешеную лису заметили в поселке Брянской области

В Брянской области у поселка Белые Берега заметили бешеную лису. Она бегает по обочине трассы М-3 «Украина». Об этом в соцсетях рассказали местные жители.

По словам очевидцев, лиса с ободранным хвостом сидит на обочине по направлению к посту ГАИ, не пугаясь при этом проезжающих мимо автомобилей.

Кроме того, на въезде в этот же поселок была замечена собака с неестественно искривленным оскалом, а у ее пасти видна пена. При этом животное петляло по дороге.

Ранее жители поселка не раз рассказывали о бешеных лисах, атакующих этот населенный пункт, отмечает интернет-газета «Брянские новости».