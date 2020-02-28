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Жители Ельца жалуются на «уплывший» с дорог асфальт

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Жители Ельца в Липецкой области жалуются на качество дорог, которое значительно ухудшилось после зимнего сезона. Обращение в адрес городских властей размещено в одной из соцсетей. В частности, там говорится о том, что огромные дорожные ямы образовались на улицах Юбилейной и Коммунаров, в районе школы №10.

В администрации Ельца GOROD48 заявили, что знают о проблемах. Мэрия готова приступить к ямочному ремонту так скоро, как это позволят технические условия и температурный режим. По словам специалистов, сейчас нет смысла заливать ямы, поскольку при первом перепаде температур «пломбы» выскочат из дорожного полотна. Городская администрация занимается подготовкой документации для определения подрядчика этих работ. Они будут оплачены из местного бюджета.

Уже начались торги по объектам, которые будут ремонтировать в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2020 году планируется привести в порядок за счет федерального бюджета 13 км дорог на восьми улицах Ельца, а также полотно и тротуар на улице 30 лет Октября. В рамках нацпроекта отремонтируют Новолипецкую, Советскую, Межзаводскую, улицы Парижской Коммуны, Дякина, Кротевича и Камзолова.

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