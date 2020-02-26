Включенную в список ЮНЕСКО церковь отреставрируют в Пскове

В Пскове отреставрируют церковь Косьмы и Дамиана с Примостья. Она является объектом культурного наследия федерального значения и включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Также планируется отремонтировать остатки колокольни, ворота и ограду. Объекты были возведены в XV–XVII веках.

В документах на сайте госзакупок сообщается, что заказчиком работ является ФГКУ «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации».

От подрядчика требуется провести демонтажные работы на фасадах, в том числе разобрать бутовую кладку стен и столбов, демонтировать металлический крест, спустить его на землю, снять металлические решетки, ограды, ворота и калитки. Кроме того, предстоит разобрать покрытие на кровлях, конструктивные элементы крыш.

Кровли и фасады будут отреставрированы, воссозданы оконные решетки, отмостки, полы, отделка стен и потолков, лестницы на хоры, усилены конструкции. На звоннице храма также запланирован большой объем работ.

Стоимость работ оценивается в 71 млн рублей. Их должны завершить до декабря 2022 года, пишет «Псковская лента новостей».