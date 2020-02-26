ФСБ задержала подростков, готовивших вооруженное нападение на школу

Сотрудники ФСБ задержали двух 14-летних подростков, планировавших вооруженное нападение на школу в Саратове. Они готовили атаку из мести и намеревались убить как минимум 40 человек. Несовершеннолетних схватили на территории одного из заброшенных бомбоубежищ, где они хранили обрез охотничьего ружья. Подростки состояли в различных интернет-группах, которые пропагандируют массовые убийства и суицид. Следователи возбудили уголовное дело.