В Брянской области на карантин закрыли 73 класса

В Брянской области за неделю зарегистрировано более 8,5 тыс. случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями. Эпидемический порог превышен на 21,6%. В связи с высокой заболеваемостью на карантин закрыты 73 класса в 23 школах.

По данным Роспотребнадзора, эпидпорог превышен во всех возрастных группах за исключением детей в возрасте до двух лет. В регионе принимаются ограничительные меры в связи с высокой заболеваемостью, сообщает NASHBRYANSK.RU. Полностью закрыта на карантин одна школа. Также приостановлен образовательный процесс в отдельных классах в Брянске, Дятьковском, Карачевском, Суражском, Погарском, Севском, Гордеевском, Мглинском и Климовском районах.

Частично закрыты восемь групп в детских садах.

Всего в Брянской области зарегистрировано 176 случаев гриппа.

25 февраля сообщалось, что в Новосибирской области частично приостановлена работа 129 детских садов и 61 школы в связи с распространением ОРВИ. За неделю в регионе зарегистрировано 22 тыс. случаев заболевания, что выше эпидемического порога на 35%.