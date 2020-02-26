В МИЦ «Известия» дадут старт конкурсу «МГЕР ОБНОВЛЕНИЕ 2020». Трансляция

B пресс-центре МИЦ «Известия» началась пресс-конференция, на которой «Молодая Гвардия «Единой России» проведет презентацию и объявит старт регистрации участников на кадровый конкурс «МГЕР ОБНОВЛЕНИЕ 2020».

По итогам конкурса будут определены новые проектные направления и лица организации. Победители получат грантовую поддержку, а также возможность стать федеральным руководителем проекта МГЕР и войти в руководящий состав организации на ближайшем съезде.

На пресс-конференции МГЕР представит платформу конкурсмгер.рф, на которой будут осуществляться все заочные этапы конкурса. Кроме того, участники познакомят с наставниками конкурса — молодогвардейцами с историей успеха, а также с экспертами форума — депутатами, политическими деятелями, проектными менеджерами и т.п.

В мероприятии примут участие: