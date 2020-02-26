В Кремлевском дворце впервые отметили наступление буддийского Нового года
Дни культуры Республики Бурятия, посвященные празднованию Сагаалгана — Нового года по лунному календарю, открылись во вторник, 25 февраля, в Москве. В Государственном Кремлевском дворце состоялся концерт и выставка.
Подробнее — в сюжете «Известий».
Дни культуры Республики Бурятия, посвященные празднованию Сагаалгана — Нового года по лунному календарю, открылись во вторник, 25 февраля, в Москве. В Государственном Кремлевском дворце состоялся концерт и выставка.
Подробнее — в сюжете «Известий».