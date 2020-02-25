Отель на Тенерифе поместили на карантин из-за коронавируса

Более тысячи постояльцев гостиницы на острове Тенерифе поместили на карантин. Пневмонию нового типа диагностировали у прибывшего из Италии туриста — он проживал в номере с супругой на протяжении недели, сейчас пара находится под санитарным контролем. В самой Италии власти ввели чрезвычайные меры по предотвращению распространения коронавируса. Число заразившихся в стране превысило 200, из них 165 — в Ломбардии. Скончались шесть человек. Несколько городов с населением более 50 тысяч оказались в карантине, отменен Венецианский карнавал.