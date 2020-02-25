Названы нюансы перехода на электронную трудовую книжку

Трудовые книжки в электронном виде станут обязательными для тех, кто впервые начнет трудовые отношения после 31 декабря 2020 года. Им уже не будут оформлять бумажные документы. Остальные граждане России смогут по желанию перейти на электронные книжки, сообщается во вторник, 25 февраля, на сайте aif.ru.

До 30 июня 2020 года работодатель обязан уведомить каждого сотрудника о праве выбора между бумажной и электронной трудовой. Работники смогут принять решение о переходе до 31 декабря 2020 года. Для этого работодателю нужно принести письменное заявление с указанием предпочтительной формы ведения трудовой книжки.

Если сотрудник решит отказаться от бумажного варианта, работодатель выдаст ему документ на руки и таким образом снимет с себя ответственность за его ведение и хранение. Если работник не подаст заявление до указанного срока, работодатель продолжит вести его бумажную трудовую книжку.

Электронные трудовые книжки будут хранить в общероссийской базе персонифицированного учета. Там будет находиться информация о сотруднике, месте его работы, трудовой функции, переводах на другую работу, а также увольнениях с указанием основания и причины.

20 февраля начальник департамента организации персонифицированного учета пенсионных прав застрахованных лиц Пенсионного фонда России (ПФР) Наталья Белянцева сообщила, что после перехода на электронную версию трудовой книжки бумажный документ вернуть будет невозможно.