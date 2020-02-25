Данные групповых чатов WhatsApp утекли в Сеть

Приватность чатов WhatsApp оказалась подорвана. Данные тысяч переписок попали в общий доступ. Причиной стала недоработанная функция «Пригласить в группу по ссылке». Разработчики популярного мессенджера разрешили поисковой системе Google индексировать переписку пользователей. И любой желающий смог прочитать, о чем пишут те или иные люди, а вместе с тем скачать медиафайлы, которые они передавали друг другу. Так некоторые из ссылок вели на группу сотрудников некоммерческой организации при ООН, присоединившись к которой можно было увидеть номера телефонов всех 48 ее участников.