В России могут подорожать непродовольственные товары

В России подорожают все непродовольственные товары. Как выяснили «Известия», цены начнут расти из-за новых нормативов — они предполагают полную утилизацию всех отходов товаров и упаковки, в противном случае изготовитель обязан заплатить экологический сбор. Сейчас только часть производителей занимается такой переработкой, и то не в полном объеме — уничтожают не более 35%. Эксперты уверены: новая система сильно отразится на ценах. Сильнее всего подорожает бытовая техника — почти на 15%. Примерно на 10% увеличится стоимость электроники и электроинструментов. Слабее всего нововведение отразится на производстве обуви и одежды — до 5%.