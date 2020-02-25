Поезд-музей «Эшелон Победы» в апреле отправится по городам юга РФ

Поезд-музей «Эшелон Победы» проедет по территории Южного военного округа с концертно-выставочной программой в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Запланировано более 20 остановок. Состав стартует 21 апреля с железнодорожной станции «Батайск» (Ростовская область) и финиширует 8 мая на железнодорожном вокзале Ростова-на-Дону, отмечает «Интерфакс».

«Эшелон Победы» проследует по всей территории ЮВО, делая остановки в городах-героях, городах воинской славы, столицах субъектов Российской Федерации и узловых железнодорожных станциях», — говорится в сообщении пресс-службы ЮВО.

В четырех багажных вагонах будут работать экспозиции «Оборона Севастополя», «Битва за Кавказ», «Современная армия», «Сталинградская битва», а на открытых платформах будет установлена техника времен войны, передает Крыминформ.

Войска и силы ЮВО дислоцируются в административных границах двух федеральных округов (Южного и Северо-Кавказского) на территории следующих субъектов РФ: Республика Адыгея, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Крым, Республика Северная Осетия – Алания, Чеченская Республика, Краснодарский, Ставропольский края, Астраханская, Волгоградская и Ростовская области, город Севастополь.