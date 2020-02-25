Жительница Хабаровска выиграла суд в США и вернула себе дочь

Жительница Хабаровска Олеся Смирнова, бывший муж которой без предупреждения увез за границу их семилетнюю дочь, выиграла суд в США и смогла вернуть девочку в Россию. Об этом девушка сообщила в Instagram.

Бывший супруг похитил дочь в августе 2019 года и увез в Южную Корею, откуда затем перебрался в США. Олеся разместила объявления о пропаже в социальных сетях, в том числе и за рубежом. Узнав, что бывший муж с девочкой находятся в США, она вылетела в Америку и с помощью адвоката вернула ребенка.

Отмечается, что мужчина позволял себе грубость в отношении ребенка.

Мать с дочерью вернулись в Хабаровск в прошедшие выходные, где им устроили праздничную встречу в аэропорту. Со Смирновой уже встретилась уполномоченная по правам ребенка в регионе Виктория Трегубенко.

«На данный момент помощь им не требуется, но в случае необходимости они обратятся к нам и получат всю необходимую поддержку. В ближайшее время девочка пойдет в школу в Хабаровске», — цитирует «РИА Новости» омбудсмена.

18 февраля уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила, что детские омбудсмены Москвы и Подмосковья разработают единую программу по предотвращению детской травли (буллинга).