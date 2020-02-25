Не менее 12 человек погибли в аварии с двумя автобусами в Перу

Не менее 12 человек стали жертвами автомобильной аварии с участием двух автобусов на юге Перу. Об этом сообщила администрация региона Арекипа в понедельник, 24 февраля.

#ArequipaAccidente #Arequipa Accidente en distrito de La Joya deja 12 muertos y 68 heridos. Heridos: 40 en Hosp. Honorio Delgado, 14 en Clínica San Juan de Dios y 14 Hosp. Goyeneche. Fallecidos: 10 en el lugar del accidente y 02 en el hospital Honorio Delgado. pic.twitter.com/MyoTbMCNk2 — Gobierno Regional de Arequipa (@Arequiparegion) February 24, 2020

На странице властей в Twitter сообщается, что авария произошла в районе Ла-Хойя. Погибли 12 человек, еще 68 получили ранения. Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы.

Местное радио RPP также сообщило, что причиной столкновения, по предварительным данным, стало превышение скорости.

20 февраля сообщалось, что при столкновении примерно 200 автомобилей в пригороде канадского Монреаля Ла-Прери погибли два человека, около 150 пострадали.