Не менее 12 человек погибли в аварии с двумя автобусами в Перу
Не менее 12 человек стали жертвами автомобильной аварии с участием двух автобусов на юге Перу. Об этом сообщила администрация региона Арекипа в понедельник, 24 февраля.
На странице властей в Twitter сообщается, что авария произошла в районе Ла-Хойя. Погибли 12 человек, еще 68 получили ранения. Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы.
Местное радио RPP также сообщило, что причиной столкновения, по предварительным данным, стало превышение скорости.
20 февраля сообщалось, что при столкновении примерно 200 автомобилей в пригороде канадского Монреаля Ла-Прери погибли два человека, около 150 пострадали.