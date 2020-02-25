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Не менее 12 человек погибли в аварии с двумя автобусами в Перу

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Фото: peru21.pe
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Не менее 12 человек стали жертвами автомобильной аварии с участием двух автобусов на юге Перу. Об этом сообщила администрация региона Арекипа в понедельник, 24 февраля.

На странице властей в Twitter сообщается, что авария произошла в районе Ла-Хойя. Погибли 12 человек, еще 68 получили ранения. Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы.

Местное радио RPP также сообщило, что причиной столкновения, по предварительным данным, стало превышение скорости.

20 февраля сообщалось, что при столкновении примерно 200 автомобилей в пригороде канадского Монреаля Ла-Прери погибли два человека, около 150 пострадали.

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