В Лондоне начались слушания по экстрадиции Ассанжа в США. С утра в Австралии проходят протесты сторонников журналиста. Сегодня первое заседание, весь процесс займет четыре недели. Слушания разобьют на две части, последние состоятся в июне. Ассанжа будут регулярно привозить на суд из тюрьмы Белмарш.