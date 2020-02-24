Прямой эфир

Церемония закладки филиала Большого театра в Калининграде пройдет 25 февраля

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Калининграде 25 февраля состоится церемония закладки филиала Большого театра. Пока это будет единственный филиал ГАБТа в России, говорится в сообщении, поступившем «Известиям» 24 февраля.

Приручивший дракона: чего не хватало Большому театру
Как за четыре года Махару Вазиеву удалось вывести балет на новый уровень

Строительство и эксплуатация филиала предусмотрены в рамках программы четырех федеральных культурно-образовательных комплексов — Кемерово, Калининград, Севастополь, Владивосток.

«Первое время наполнение афиши филиала в Калининграде может подразумевать перенос каких-то спектаклей Большого театра, но, конечно, цель совсем другая. Необходимо будет сформировать в Калининграде собственное художественное руководство и коллективы, способные вести и воплощать самостоятельную творческую программу», — рассказал генеральный директор Большого театра Владимир Урин. По его словам, ГАБТ готов помогать театру в Калининграде всеми своими ресурсами.

Урин уточнил, что артисты Большого театра будут выступать на новой сцене и принимать участие в спектаклях.

Гендиректор ГАБТ ожидает, что на спектакли театр будут приезжать жители близлежащих населенных пунктов. Он также напомнил, что в Калининграде достаточно большой поток туристов из Европы.

«Мы специально не делали большой зрительный зал, а порекомендовали сделать театр на 950 мест, как наша новая сцена, и мы надеемся, что если удастся сформировать интересный творческий коллектив, то у него найдутся свои любители и зрители. Хочется верить, что те колоссальные средства, который вкладываются в это проект, не будут потрачены зря», — добавил Урин.

В ноябре 2019 года в Большом театре анонсировали премьерные показы балета «Жизель», поставленного в новой редакции. Премьеру готовил Алексей Ратманский — один из самых известных хореографов современности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Большой театр отправил Волочкову в Пенсионный фонд
Прима Большого театра рассказала об участии в съемках фильма «Француз»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020