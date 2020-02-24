Церемония закладки филиала Большого театра в Калининграде пройдет 25 февраля

В Калининграде 25 февраля состоится церемония закладки филиала Большого театра. Пока это будет единственный филиал ГАБТа в России, говорится в сообщении, поступившем «Известиям» 24 февраля.

Строительство и эксплуатация филиала предусмотрены в рамках программы четырех федеральных культурно-образовательных комплексов — Кемерово, Калининград, Севастополь, Владивосток.

«Первое время наполнение афиши филиала в Калининграде может подразумевать перенос каких-то спектаклей Большого театра, но, конечно, цель совсем другая. Необходимо будет сформировать в Калининграде собственное художественное руководство и коллективы, способные вести и воплощать самостоятельную творческую программу», — рассказал генеральный директор Большого театра Владимир Урин. По его словам, ГАБТ готов помогать театру в Калининграде всеми своими ресурсами.

Урин уточнил, что артисты Большого театра будут выступать на новой сцене и принимать участие в спектаклях.

Гендиректор ГАБТ ожидает, что на спектакли театр будут приезжать жители близлежащих населенных пунктов. Он также напомнил, что в Калининграде достаточно большой поток туристов из Европы.

«Мы специально не делали большой зрительный зал, а порекомендовали сделать театр на 950 мест, как наша новая сцена, и мы надеемся, что если удастся сформировать интересный творческий коллектив, то у него найдутся свои любители и зрители. Хочется верить, что те колоссальные средства, который вкладываются в это проект, не будут потрачены зря», — добавил Урин.

В ноябре 2019 года в Большом театре анонсировали премьерные показы балета «Жизель», поставленного в новой редакции. Премьеру готовил Алексей Ратманский — один из самых известных хореографов современности.