Франция остановила реактор своей старейшей АЭС

Франция остановила 1-й энергоблок АЭС «Фессенхайм». Париж обещал соседним ФРГ и Швейцарии отключить реактор еще в 2016-м. «Фессенхайм» — старейшая АЭС во Франции, находится на востоке страны, в Эльзасе, почти на самой границе с ФРГ. Станция расположена в сейсмоопасной зоне. Вдобавок ранее на «Фессенхайме» то и дело возникали неполадки.