Более 25 тыс. красных цветов высадят в Барнауле

Комитет муниципального заказа Барнаула объявил о закупке цветочной рассады. Планируется приобрести около 90 тыс. штук растений 19 видов на 2,846 млн рублей. Больше всего в городе будет сальвии с красными цветками — 26,2 тыс. из 88,8 тыс. штук.

Сальвия — низкорослый однолетник, который хорош тем, что его рост не надо ограничивать обработкой химсредствами, он генетически карликовый. Начинает цвести он уже в мае и прекрасно выглядит в течение всего сезона. Об этом пишет altapress.ru.

Как сообщалось ранее, в Тюмени продолжат активную работу по озеленению улиц и общественных пространств. В городе высадят более 8,1 тыс. деревьев. Одним из направлений работы остается обрезка и замена бальзамических тополей.