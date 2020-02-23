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Трамп призвал запретить печать книги экс-советника Болтона

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Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен помешать публикации книги экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона, которого глава государства считает предателем. Об этом в воскресенье, 23 февраля, сообщила американская газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

Согласно данным журналистов, Трамп известил сотрудников своей администрации о том, что он будет препятствовать выходу книги Болтона в свет, так как он передавал бывшему советнику засекреченные сведения.

Издание также добавляет, что о подобных планах американский президент сообщал и ранее, во время состоявшегося в начале февраля неофициального обеда с представителями прессы. Отмечается, что американский лидер сделает всё возможное, чтобы мемуары под названием «Комната, в которой это случилось», не были опубликованы до ноябрьских президентских выборов.

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