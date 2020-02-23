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Спорткомплекс с бассейном в Брянской области решили строить без выходных

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Физкультурно-оздоровительный комплекса в Жуковке Брянской области будут возводить в ежедневном режиме. Власти региона решили взяться за долгострой после многочисленных обращений местных жителей.

Районные руководители сами контролируют строительство. Здание на двух уровнях перетянули армопоясом, чтобы придать ему прочность. В комплексе будет бассейн, его строительство потребовало дополнительных затрат. Работы на площадке начинаются утром и ведутся допоздна. Об этом пишет интернет-газета «Брянские новости».

Напомним, в Брянской области в этом году на объекты здравоохранения и спорта планируют направить 3,2 млрд рублей. Средства пойдут на ремонт, строительство и модернизацию учреждений. Из спортивных объектов самых больших усилий потребует строительство Дворца единоборств. Оно началось в конце 2019 года.

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