В Роспотребнадзоре дали советы по выбору тортов и пирожных

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать кондитерское изделие. Советы опубликованы на сайте ведомства 23 февраля.

В первую очередь эксперты предлагают обратить внимание на упаковку. Так, торты должны быть упакованы поштучно, а пирожные — в лоток с плотно прилегающей крышкой.

Реализация кремовых изделий в неупакованном виде не допускается, перекладывать товар из лотков поставщика запрещено.

Храниться такой товар должен в чистых, сухих, хорошо проветриваемых помещениях, на подтоварниках или на стеллажах выше 35 см от пола, не вплотную к стенам.

При покупке необходимо обратить внимание на срок годности товара. Так, при температуре +2…+6 градусов кондитерские изделия хранятся: 72 часа без отделки кремом, 36 часов с белково-взбивным или сливочным кремом или с фруктовой отделкой, 6 часов с заварным кремом или с кремом из взбитых сливок.

Следует отказаться от покупки, если в составе кондитерского изделия присутствуют меланж, растительные сливки, загустители и эмульгаторы. Производители добавляют их для экономии, «улучшения» вкуса и внешнего вида, увеличения срока хранения, а также в целях экономии. Не стоит брать печенье, если в упаковке слишком много сломанных штук — мучные изделия не должны быть слишком хрупкими.

Специалисты советуют отдавать предпочтение местной продукции, ведь импорт вынуждает производителей добавлять консерванты, чтобы изделие доехало до потребителя в товарном виде.

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