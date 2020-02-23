В Белоруссии прошла процедура взвешивания Харитонова и Родригеса

В Белоруссии прошла процедура взвешивания участников турнира WTKF. Больше всего зрители ждали героев главного боя. Вес бразильца Фернандо Родригеса — 126 кг. Россиянин Сергей Харитонов весит 127 кг. Противостояние Харитонова и Родригеса РЕН ТВ покажет в прямом эфире в 23:00 мск 23 февраля.