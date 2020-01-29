Названы регионы с самой доступной ипотекой

Названы регионы России с самой доступной ипотекой. Выгоднее всего брать жилье в кредит в Магаданской области — квадратный метр на вторичном рынке стоит 46,7 тыс. рублей. Благоприятна ситуация в Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах. Получая среднюю для этих регионов зарплату, можно себе позволить квартиру на вторичном рынке площадью от 101 до 144 кв. м. Самая неподъемная ипотека — в Москве, Севастополе и Приморском крае. В столице высокая стоимость квадратного метра жилья — 189,5 тыс.