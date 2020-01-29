В Москве задержали пятерых бывших полицейских по «делу Голунова»

В Москве по «делу Ивана Голунова» задержали пятерых бывших полицейских. Ивана Голунова задержали 6 июня в центре Москвы. Журналиста обвинили в попытке сбыта наркотиков, запрещенные препараты якобы нашли у него при себе и при обыске квартиры. 11 июня «дело Голунова» закрыли за непричастностью к преступлению. В связи с делом отправили в отставку начальника УВД Западного административного округа Андрея Пучкова и начальника антинаркотического управления МВД Москвы Юрия Девяткина. Также уволили четырех сотрудников полиции, которые задерживали Голунова.