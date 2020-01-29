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Социальные выплаты и пособия с февраля вырастут на 3%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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С 1 февраля социальные выплаты и пособия проиндексируются на 3%. Соответствующее постановление Министерства труда и соцзащиты направлено на согласование в Минфин и Минэкономразвития. Текст документа есть в распоряжении «Известий».

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Речь идет о ежемесячных выплатах Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы. А также о выплате ветеранам, компенсации инвалидам на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников, компенсациях и иных выплатах гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, пособиях на погребение, единовременных выплатах беременным женам солдат-срочников и страховых выплатах.

23 января вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что проект поправок о расширении программы материнского капитала будет внесен в Госдуму до конца первого квартала, тогда же изменения в законодательство должны быть приняты. По ее словам, правительство планирует сделать это максимально быстро.

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