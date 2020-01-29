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Более 150 единиц оружия изъяли в ходе рейда в Якутии

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В Якутии сотрудники Росгвардии совместно с полицейскими провели целевой рейд, в ходе которого изъяли 151 единицу огнестрельного оружия. Всего выявлено 106 правонарушений.

По данным Росгвардии, проверочными мероприятиями были охвачены почти 1,8 тыс. владельцев оружия. 151 единицу огнестрельного оружия правоохранительные органы изъяли. При этом 14 единиц были изъяты в связи со смертью владельца, еще две единицы — за повторные административные правонарушения. Об этом сообщает ИА SakhaNews.

Восемь единиц оружия местные жители сдали на возмездной основе. В остальных случаях речь идет о нарушении правил хранения и ношения.

На владельцев оружия наложены штрафы на общую сумму около 137 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что во Владимирской области сотрудники правоохранительных органов обнаружили арсенал незаконного оружия и взрывчатки. В четырех гаражных боксах хранились 13 гранат, пистолет-пулемет «Узи», охотничьи ружья, а также детонаторы, осветительные шашки и патроны.

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