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Скорая помощь: в Ухане срочно возводят гигантский госпиталь

Строительство должны завершить к 3 февраля
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Строительство госпиталя в Ухане
Фото: Getty Images/Feature China/Barcroft Media
В охваченном вспышкой коронавируса Ухане экстренно возводится новая больница. Строительство должно быть завершено к 3 февраля. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Строительство госпиталя в Ухане
Фото: Getty Images/Feature China/Barcroft Media
Работы по строительству в самом разгаре, всего на возведение комплекса отведено шесть дней
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Строительство госпиталя в Ухане
Фото: Getty Images/Feature China/Barcroft Media
Больница площадью 25 тыс. кв. м рассчитана на 1000 коек
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Строительство госпиталя в Ухане
Фото: Getty Images/Feature China/Barcroft Media
В строительной операции задействованы сотни единиц техники и тысячи строителей
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Строительство госпиталя в Ухане
Фото: Getty Images/Feature China/Barcroft Media
У китайских строителей уже есть опыт столь оперативного возведения больниц. В 2003 году, во время вспышки атипичной пневмонии, больница «Сяотаншань» в пригороде Пекина была построена за неделю
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Строительство госпиталя в Ухане
Фото: Getty Images/Feature China/Barcroft Media
Коронавирус 2019-nCoV уже унес жизни более ста человек в Китае
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Строительство госпиталя в Ухане
Фото: Getty Images/Feature China/Barcroft Media
Количество инфицированных стремительно растет и уже составило более 4500 жителей КНР
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Строительство госпиталя в Ухане
Фото: Getty Images/Feature China/Barcroft Media
Глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань полагает, что пик распространения коронавируса придется на начало февраля
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Строительство госпиталя в Ухане
Фото: Getty Images/Feature China/Barcroft Media
Случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде
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Строительство госпиталя в Ухане
Фото: Getty Images/Feature China/Barcroft Media
В Ухане введен карантин, почти 12 млн жителей города изолированы от внешнего мира
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Строительство госпиталя в Ухане
Фото: Getty Images/Feature China/Barcroft Media
Госпиталь должен начать работу сразу после завершения строительства — 3 февраля
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