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В Иркутской области сошли с рельсов 30 вагонов с углём

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Пассажиров предупредили о задержке поездов на Восточно-Сибирской железной дороге из-за аварии. Сейчас от графика отстают три состава, задержка составляет от 40 минут до 1 часа. В Иркутской области сошли с рельсов 30 вагонов с углём. Перекрыты два пути следования. Развёрнут оперативный штаб по ликвидации последствий. Угрозы экологической ситуации в районе аварии нет. На месте работают 45 человек и шесть единиц техники. Возбуждено уголовное дело

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