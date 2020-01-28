Пассажиров предупредили о задержке поездов на Восточно-Сибирской железной дороге из-за аварии. Сейчас от графика отстают три состава, задержка составляет от 40 минут до 1 часа. В Иркутской области сошли с рельсов 30 вагонов с углём. Перекрыты два пути следования. Развёрнут оперативный штаб по ликвидации последствий. Угрозы экологической ситуации в районе аварии нет. На месте работают 45 человек и шесть единиц техники. Возбуждено уголовное дело