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Роскомнадзор направил в «Красное & Белое» запрос по утечке баз данных

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Роскомнадзор направил в компанию «Красное & Белое» запрос, чтобы выяснить причины и обстоятельства утечки баз данных 17 млн россиян. Об этом во вторник, 28 января, заявил начальник управления по защите прав субъектов персональных данных ведомства Юрий Контемиров.

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«Мы в курсе этой ситуации, и сегодня уже направили соответствующий запрос по адресу организации для получения пояснений по этой ситуации и причин, которые повлекли ее создание. По мере получения запрашиваемых сведений будем планировать меры реагирования», — цитирует его ТАСС.

Также представитель Роскомнадзора добавил, что ведомство изучает интернет-пространство на предмет появления этой базы в открытом доступе, чтобы в случае ее появления предпринять «меры реагирования».

Ранее в этот день газета «Ведомости» сообщила, что в интернет утекла база программы лояльности сети «Красное & Белое». В документе содержатся записи о людях, якобы имеющих карты лояльности этой сети. В базе есть их фамилии, имена, отчества, даты рождения и номера телефонов.

В 2019 году в открытом доступе оказалось более 14 млрд записей данных пользователей по всему миру. Это вдвое больше, чем в 2018-м, рассказали ранее в декабре «Известиям» аналитики компании InfoWatch.

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