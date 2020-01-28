С 1 февраля российских граждан ждут изменения

С 1 февраля Московское метро поднимает цены. Стоимость одной поездки по «Тройке» теперь обойдется пассажиру в 40, а проезд по «Единому» теперь будет стоить 57 рублей.

Увеличивается ставка по системе «Платон»: водители грузовых автомобилей за каждый километр вместо 2 рублей 40 копеек, будут платить по 2 рубля 20 копеек. Теперь изменения тарифа будут происходить регулярно в феврале.

С февраля будут увольнять по новым правилам. Если раньше бухгалтерия выдавала работникам на руки сведения об их трудовой деятельности по форме СТД-Р, то теперь будет новая форма отчета. Изменения эти произошли в связи с законом о введении электронных трудовых книжек.

Пенсионерам и льготникам повысят размер ежемесячной денежной выплаты. Также возрастет стоимость набора социальных услуг, который получают некоторые россияне каждый месяц в виде государственной помощи. Все социальные выплаты и пособия будут проиндексированы на 4,3%.

Второй этап программы «Дальневосточный гектар» пройдет с 1 февраля по 1 августа. Он распространяется на Бурятию и Забайкалье. Земельные участки предлагается предоставлять гражданам страны, которые зарегистрированы в субъектах Дальневосточного федерального округа.

29 февраля завершается третий этап амнистии капиталов. По закону о добровольном декларировании иностранных активов, граждане получают возможность сообщать о банковских счетах, вкладах и имуществе, а также долях участия в уставных капиталах отечественных и зарубежных компаний. Также документ позволяет информировать об иностранных фирмах и счетах в банках, которые располагаются в России.

С 1 февраля россияне смогут отказаться от бумажных чеков. Теперь можно будет не забирать чек при покупке в торговых автоматах. Если на устройстве есть дисплей, достаточно отсканировать информацию и получить чек в электронном виде.

С февраля повышаются пошлины на экспорт нефти. Пошлина на экспорт углеводородов из России увеличится до $78,5, на высоковязкую нефть — до $7,8, на светлые нефтепродукты и масла — до $23,5 за тонну, на темные — до $78,5.

Пошлина на экспорт товарного бензина увеличится до $23,5, прямогонного — до $43,1, а на сжиженный газ понизится до нуля.