Прямой эфир

С 1 февраля российских граждан ждут изменения

0
Выделить главное
вкл
выкл

С 1 февраля Московское метро поднимает цены. Стоимость одной поездки по «Тройке» теперь обойдется пассажиру в 40, а проезд по «Единому» теперь будет стоить 57 рублей.

Увеличивается ставка по системе «Платон»: водители грузовых автомобилей за каждый километр вместо 2 рублей 40 копеек, будут платить по 2 рубля 20 копеек. Теперь изменения тарифа будут происходить регулярно в феврале.

С февраля будут увольнять по новым правилам. Если раньше бухгалтерия выдавала работникам на руки сведения об их трудовой деятельности по форме СТД-Р, то теперь будет новая форма отчета. Изменения эти произошли в связи с законом о введении электронных трудовых книжек.

Пенсионерам и льготникам повысят размер ежемесячной денежной выплаты. Также возрастет стоимость набора социальных услуг, который получают некоторые россияне каждый месяц в виде государственной помощи. Все социальные выплаты и пособия будут проиндексированы на 4,3%.

Второй этап программы «Дальневосточный гектар» пройдет с 1 февраля по 1 августа. Он распространяется на Бурятию и Забайкалье. Земельные участки предлагается предоставлять гражданам страны, которые зарегистрированы в субъектах Дальневосточного федерального округа.

29 февраля завершается третий этап амнистии капиталов. По закону о добровольном декларировании иностранных активов, граждане получают возможность сообщать о банковских счетах, вкладах и имуществе, а также долях участия в уставных капиталах отечественных и зарубежных компаний. Также документ позволяет информировать об иностранных фирмах и счетах в банках, которые располагаются в России.

С 1 февраля россияне смогут отказаться от бумажных чеков. Теперь можно будет не забирать чек при покупке в торговых автоматах. Если на устройстве есть дисплей, достаточно отсканировать информацию и получить чек в электронном виде.

С февраля повышаются пошлины на экспорт нефти. Пошлина на экспорт углеводородов из России увеличится до $78,5, на высоковязкую нефть — до $7,8, на светлые нефтепродукты и масла — до $23,5 за тонну, на темные — до $78,5.
Пошлина на экспорт товарного бензина увеличится до $23,5, прямогонного — до $43,1, а на сжиженный газ понизится до нуля.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020