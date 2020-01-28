Троих рабочих засыпало землей в траншее в Башкирии

Стали известны подробности инцидента в городе Учалы в Башкирии, когда троих рабочих засыпало землей во время того, как они рыли траншею. Один из них погиб.

ИА «МедиаКорСеть» со ссылкой на гострудинспекцию, которая занималась расследованием случившегося, сообщает, что инцидент с тремя работниками ТСК «Стройсервис» произошел 9 ноября 2019 года. Бригада в составе мастера, машиниста экскаватора и монтажника водопровода рыла траншею для водопровода.

Коллеги спустились в яму помочь монтажнику, который не мог зажать отвод. В этот момент и произошел обвал грунта. В результате монтажника придавило к трубе, ногу мастера зажало оборудованием, а машинист экскаватора получил ушибы.

Мужчины до приезда спасателей пытались самостоятельно помочь засыпанному землей товарищу. Вытащить его смогли лишь спасатели. Но к тому моменту он уже погиб.

В ведомстве считают, что причиной случившегося стали неудовлетворительная организация работ и отсутствие обучения правилам безопасности.