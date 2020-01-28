Прямой эфир

В РАН предложили оценить риски падения старых спутников с ядерными реакторами

0
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российским профильным ведомствам необходимо пристальнее следить за старыми советскими спутниками с ядерными реакторами и прогнозировать возможные риски при их падении на Землю. С такой инициативой выступил Совет РАН по космосу.

Среди прочего предлагается провести работы по мониторингу космических объектов с ядерными источниками энергии «в контексте анализа техногенной засоренности околоземного космического пространства и прогнозирования возможных рисков неуправляемого возвращения таких объектов в атмосферу», передает «РИА Новости» со ссылкой на решение Совета, подписанное президентом РАН Александром Сергеевым.

Совет постановил подготовить обращение к Минобороны, «Роскосмосу», МЧС, Минкомсвязи, Росгидромету, «Росатому» с предложением организовать комплексные исследования техногенной засоренности околоземного космического пространства.

Ранее в январе стало известно, что госкорпорации «Роскосмос» понадобится 148 запусков ракет-носителей легкого, среднего и тяжелого классов для развертывания многофункциональной орбитальной группировки «Сфера» из более чем 600 спутников к 2030 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Роскосмос» нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией
СМИ сообщили о сходе с орбиты и гибели спутника связи «Молния»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020