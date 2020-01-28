В РАН предложили оценить риски падения старых спутников с ядерными реакторами

Российским профильным ведомствам необходимо пристальнее следить за старыми советскими спутниками с ядерными реакторами и прогнозировать возможные риски при их падении на Землю. С такой инициативой выступил Совет РАН по космосу.

Среди прочего предлагается провести работы по мониторингу космических объектов с ядерными источниками энергии «в контексте анализа техногенной засоренности околоземного космического пространства и прогнозирования возможных рисков неуправляемого возвращения таких объектов в атмосферу», передает «РИА Новости» со ссылкой на решение Совета, подписанное президентом РАН Александром Сергеевым.

Совет постановил подготовить обращение к Минобороны, «Роскосмосу», МЧС, Минкомсвязи, Росгидромету, «Росатому» с предложением организовать комплексные исследования техногенной засоренности околоземного космического пространства.

Ранее в январе стало известно, что госкорпорации «Роскосмос» понадобится 148 запусков ракет-носителей легкого, среднего и тяжелого классов для развертывания многофункциональной орбитальной группировки «Сфера» из более чем 600 спутников к 2030 году.