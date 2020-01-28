В МВД посчитали ущерб от экономических преступлений в 2019 году

Ущерб от экономических преступлений в России в 2019 году составил 447,2 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел РФ.

По информации ведомства, всего выявлено 104,9 тыс. преступлений данной категории. При этом, по сравнению с 2018 годом, их число сократилось на 4,1%.

Тяжкие и особо тяжкие преступления в общем числе выявленных преступлений экономической направленности составили 60,3%. Отмечается, что подразделениями органов внутренних дел выявлены 88,7 тыс. преступлений.

14 января глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал объемы краж из федерального бюджета России. Так, Счетная палата оценивает объем воровства в пределах 2–3 млрд рублей в год.