Верховный суд позволил Трампу ограничивать иммиграцию зависящих от соцвыплат лиц

Верховный суд США вынес решение в пользу администрации президента Дональда Трампа по вопросу ограничения иммиграции в США лиц, зависящих от социальных выплат. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информацию суда.

Судьи большинством в пять голосов против четырех сняли запрет суда низшей инстанции на реализацию соответствующего указа Трампа.

Ранее администрация США заявляла, что будет ограничивать въезд иммигрантов, которые намерены жить в стране за счет государственных выплат, а также пользоваться программами медицинской и социальной поддержки для бедных.

Верховный суд уже назвал законными другие меры Трампа по ограничению иммиграции, включая запрет на въезд в США гражданам ряда стран.

В октябре прошлого года сообщалось, что федеральный судья США заблокировал решение администрации Трампа, которое помогло бы иммиграционным службам отказывать в грин-карте или по заявлению на визу иммигрантам с низким доходом.