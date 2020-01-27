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Жителя Удмуртии осудили за нападение с топором на собаку

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В Удмуртии вынесен приговор в отношении местного жителя, который напал на свою собаку. Мужчина нанес псу травмы топором.

Инцидент произошел в Игринском районе. По данным следствия, мужчина напал на свою собаку во дворе собственного дома и начал наносить удары топором. Пес сильно скулил и привлек внимание соседей, которые вызвали полицейских. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили на территорию окровавленную собаку.

Волонтеры забрали пострадавшего пса в Ижевск для лечения. Несмотря на серьезные травмы, собаку удалось вылечить, ей нашли новых хозяев, сообщает ИА «Сусанин».

В отношении нападавшего мужчины было возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Местный житель приговорен к одному году и трем месяцам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Калужской области возбуждено дело по факту убийства бездомных собак. 6 января неизвестный разжег костер под бетонной плитой в гаражном кооперативе «Сосновый», заведомо зная, что там находится пес. Животное умерло от удушья. Два дня спустя на территории кооператива обнаружили останки щенка.

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