Прихожанин рассказал о Всеволоде Чаплине

Прихожане храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот вспоминают настоятеля, протоиерея Всеволода Чаплина. По словам одного их прихожан, он всю свою жизнь посвятил людям. Всеволод Чаплин умер возле храма 26 января. Причиной смерти, по предварительным данным, стала внезапная остановка сердца.