Инфекционная больница загорелась в Иркутской области

Пожар произошел в инфекционной больнице Нижнеудинска (Иркутская область) утром в воскресенье, 26 января. До приезда первого подразделения спасателей самостоятельно эвакуировались 48 человек, в том числе четыре сотрудника медучреждения.

Согласно предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание в электрощитке. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Как стало известно 23 января, из одного из корпусов московской городской клинической больницы имени Боткина эвакуировали 47 человек. Пожар начался в вентиляционной камере на минус первом этаже.