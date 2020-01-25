Синоптики рассказали о погоде в Москве 25 января

В День студентов, 25 января, в столице ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, а также местами гололедица, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем сохранится облачная погода, а температура воздуха прогреется до +2 градусов. Синоптики также прогнозируют западный и северо-западный ветер 7–12 м/c и предупреждают москвичей о порывах до 18 м/с.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 733 мм ртутного столба.

К ночи температура опустится до 3 градусов ниже нуля, предупреждает «Газета.ру».

24 января руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что грядущий февраль в европейской части России окажется холоднее января. Ожидается до минус 10 градусов.