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Синоптики рассказали о погоде в Москве 25 января

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Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин
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В День студентов, 25 января, в столице ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, а также местами гололедица, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем сохранится облачная погода, а температура воздуха прогреется до +2 градусов. Синоптики также прогнозируют западный и северо-западный ветер 7–12 м/c и предупреждают москвичей о порывах до 18 м/с.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 733 мм ртутного столба.

К ночи температура опустится до 3 градусов ниже нуля, предупреждает «Газета.ру».

24 января руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что грядущий февраль в европейской части России окажется холоднее января. Ожидается до минус 10 градусов.

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