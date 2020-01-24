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Под Петербургом нашли обгоревшее тело девушки-блогера

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Ленинградской области в лесу обнаружили обгоревший труп 20-летней девушки. Об этом 24 января пишут «Невские новости».

Тело нашли в районе поселка Парголово. Установлено, что девушка снимала видео для YouTube и вела свой Telegram-канал, посвящая свои видеозаписи свиданиям с миллионерами и путешествиям автостопом. Последние сообщения погибшей на канале датированы 19 января, отмечает телеканал «Звезда».

Как пишет сайт kp.ru со ссылкой на друзей погибшей, девушку привлекала подписчиков своим одиозным поведением. Например, рассказывала о своей жизни, родителях-алкоголиках, домогательствах мужчин и отношениях якобы с миллионерами. При этом она проводила эксперименты, стоя на трассах.

«Она была очень замкнутой и ни с кем не общалась, все думали, что она немного ненормальная, постоянно смеялась и вела себя странно», — приводит РЕН ТВ слова знакомых погибшей.

Брат девушки, по словам ее подруг, был единственным родственником, которого та любила. Молодой человек тоже вел свой блог. У обоих в последних записях говорится о намерении покончить с собой. Местонахождение брата девушки неизвестно.

В региональном главке МВД сообщили, что по факту смерти девушки проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В конце декабря в Москве нашли тело женщины со следами насилия и пакетом на голове.

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