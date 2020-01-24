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Лукашенко рассказал об отсутствии у него мобильного телефона

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не пользуется мобильным телефоном и другими гаджетами. Об этом в пятницу, 24 января, сообщило агентство БелТА.

«Может, это и плохо: у меня даже нет мобильного телефона. Смотрю: мои коллеги-президенты сидят, тычут в эти айфоны и прочее. Я этим не занимаюсь. Я знаю, что такое безопасность. Дело даже не в этом: у меня есть кому этим заниматься», — сказал он.

По словам Лукашенко, ему редко звонят по мобильному телефону, но если это происходит, то трубку ему приносит адъютант. Президент подчеркнул, что «те, кто надо» могут наблюдать за кем угодно через гаджеты. Также он отметил отрицательное влияние радиоволн на здоровье человека и возможную опасность искусственного интеллекта.

В ноябре 2019 года Лукашенко заявил, что в Белоруссии тестируют секретную мобильную связь правительственного уровня.

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