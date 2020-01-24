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Мотогонщик Эдвин Стравер скончался после аварии на «Дакаре»

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Фото: facebook.com/Dakar Rally
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Голландский мотогонщик Эдвин Стравер скончался после аварии на предпоследнем этапе ралли-рейда «Дакар» в Саудовской Аравии. Об этом 24 января пишет портал Motosport.

48-летний гонщик попал в аварию 16 января. Тогда он врезался в дюну на скорости около 50 км/ч, сломал один из шейных позвонков и получил повреждение мозга. Около 10 минут у спортсмена отсутствовало сердцебиение, но врачам удалось его реанимировать, пишет RT. Гонщика доставили на вертолете в больницу Эр-Рияда. Медики прогнозировали, что спортсмен вряд ли очнется, но если это произойдет, то он будет «овощем».

22 января Стравера перевезли в Нидерланды, где 24 января он скончался, не выходя из комы. Как отмечает телеканал «360», родные спортсмена приняли решение отключить его от аппарата жизнеобеспечения.

Эдвин Стравер в третий раз участвовал в ралли «Дакар». Лучшим его результатом было 30-е место. Он стал вторым гонщиком, погибшим в результате крушения на соревнованиях в 2020 году, отмечает телеканал «Звезда». 12 января во время ралли «Дакар» погиб португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш. Он упал на 276-м километре спецучастка, пишет «Газета.ру».

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