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17-24 января в объективе «Известий»

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Президент РФ Владимир Путин общается с петербуржцами на церемонии возложения цветов к монументу «Мать-Родина» на Пискарёвском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Президент РФ Владимир Путин общается с петербуржцами на церемонии возложения цветов к монументу «Мать-Родина» на Пискарёвском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге
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Игровой момент в финале турнира Фонбет КХЛ Матч звезд – 2020 между командами дивизиона Боброва и дивизиона Тарасова в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Игровой момент в финале турнира Фонбет КХЛ Матч звезд – 2020 между командами дивизиона Боброва и дивизиона Тарасова в Москве
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Президент РФ Владимир Путин и президент Израиля Реувен Ривлин (справа) во время встречи в резиденции президента в Иерусалиме
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Президент РФ Владимир Путин и президент Израиля Реувен Ривлин (справа) во время встречи в резиденции президента в Иерусалиме
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Зрители во время мастер-шоу звезд Континентальной хоккейной лиги в рамках Матча звезд КХЛ в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Зрители во время мастер-шоу звезд Континентальной хоккейной лиги в рамках Матча звезд КХЛ в Москве
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В Храм Гроба Господня в Иерусалиме
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
В Храме Гроба Господня в Иерусалиме
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Игровой момент в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ХК «Авангард» (Омская область) и ХК «Сочи» (Сочи)
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Игровой момент в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ХК «Авангард» (Омская область) и ХК «Сочи» (Сочи)
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Президент РФ Владимир Путин, федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш (справа) на церемонии фотографирования глав делегаций участников Международной конференции по Ливии в Берлине
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Президент РФ Владимир Путин, федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш (справа) на церемонии фотографирования глав делегаций участников Международной конференции по Ливии в Берлине
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии с чином великого освящения воды в Крещенский сочельник в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии с чином великого освящения воды в Крещенский сочельник в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве
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Сцена из спектакля «Старший сын» по пьесе писателя Александра Вампилова в постановке Анатолия Шульева в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицина
Сцена из спектакля «Старший сын» по пьесе писателя Александра Вампилова в постановке Анатолия Шульева в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского в Москве
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